「楽天１−２ロッテ」（３０日、楽天モバイルパーク）楽天はロースコアの接戦を落とし４連敗。自力でのＣＳの可能性が消滅した。今江敏晃監督は「粘り強くは戦えましたけど、切り替えて明日の一戦に備えたい」と語った。めまぐるしい終盤だった。七回、好投を続けていた先発の早川がポランコに先制のソロを被弾。それでも７回１失点と力投。今江監督は「一発は防がないといけないけど、そこまで頑張ってくれた。援護できなか