光州戦の前日会見に臨んだ川崎の鬼木監督（左）とファンウェルメスケルケン＝等々力陸上競技場サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）は１日に東地区の１次リーグ第２戦が行われ、川崎は光州（韓国）と等々力陸上競技場（試合開始午後７時）で対戦する。９月３０日に会見した川崎の鬼木監督は「ホームだがタフな試合になる。戦う姿勢をしっかり見せて必ず勝ち点３を取りたい」と意気込んだ。川崎は蔚山