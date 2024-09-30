◇セ・リーグ阪神0ー2DeNA（2024年9月30日甲子園）阪神がレギュラーシーズン最後の本拠地戦でDeNAの4投手による零封負けを喫した。プロ2年目の相手先発投手・吉野に序盤から大苦戦。初回を3者凡退でスタートすると0―0の3回は3番・森下が死球で出塁。続く大山の三ゴロが失策を誘って一、三塁をつくったが5番・佐藤輝が空振り三振、前川が左飛に倒れた。以降も凡打の山を築き無安打。9回に先頭の近本が初安打となる左前打