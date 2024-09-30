○ 西武 8 − 0 日本ハム ●＜24回戦・ベルーナドーム＞「出来すぎですね」。西武のドラフト1位・武内夏暉が30日の日本ハム戦、8回を無失点に抑え、10勝目を挙げた。武内は「絶対勝つという思いをもって初回から投げました。今日は調子が良くて、前回に引き続き守備でも助けて貰ったので自分としても気持ちよく投げられました」とスコアボードに0を並べた。8回を投げたことで、今季の投球回数が145回1/3となり規定投球回にも