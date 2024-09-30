◇プロ野球セ・リーグ DeNA2-0阪神(30日、甲子園球場)DeNAが敵地での阪神戦に勝利し、クライマックスシリーズ（CS）進出へ前進しました。4位・広島と1.5ゲーム差でCS進出圏内の3位につけているDeNAは、5回まで毎回の7安打を放ちながら先発・青柳晃洋投手、4回から登板した村上頌樹投手を攻略できません。それでも両チーム無得点で迎えた6回、1アウト1塁から代打・宮崎敏郎選手が試合を動かします。村上投手の3球目、内角へのストレ