ユーロドル１．１２付近に高止まり、独ＣＰＩには目立った反応みせず＝ロンドン為替 ９月ドイツ消費者物価指数速報値が発表された。前年比＋１．６％と前回の＋１．９％から伸びが鈍化した。市場予想＋１．７％を若干下回った。前月比は０．０％と前回の－０．１％から小幅に上昇も、市場予想＋０．１％は下回った。想定範囲内の結果として、ユーロドルは1.12ちょうど付近での高止まりが続いている。ユ