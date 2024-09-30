秋田朝日放送 秋田市の子どもたちが大きな紙芝居で地元の公園にまつわる伝説を学びました。３０日朝、千秋公園の与次郎稲荷神社に子どもたちが集まりました。秋田藩主・佐竹義宣公のもとに現れた狐の伝説をモチーフに「にいだこども園」の職員が作った紙芝居「きつねのひきゃく」を見るためです。 ※詳しくは動画ニュース配信をご覧ください。