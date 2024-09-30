こちらは「いて座（射手座）」の方向約5500光年先の星雲「M17（Messier 17）」です。M17は新たな星を生み出す星形成領域のひとつとして知られており、海外では望遠鏡を通して見たその姿から「オメガ星雲（Omega Nebula）」や「白鳥星雲（Swan Nebula）」とも呼ばれています。【▲ VISTA望遠鏡の高感度赤外線カメラ「VIRCAM」で観測された星雲「M17」（Credit: ESO/VVVX survey）】この画像はヨーロッパ南天天文台（ESO）が運営する