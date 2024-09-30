「ソフトバンク１−０オリックス」（３０日、みずほペイペイドーム）オリックス・山下舜平大投手（２２）が８回４安打１失点で６敗目を喫したが、プロ初完投だ。初回から五回までは毎回奪三振。特に五回は柳町、笹川、甲斐を３者連続三振に仕留めるなど、剛腕がうなった。春先は制球難に苦しんだ右腕だったが、与四死球は初回先頭のダウンズに献上した四球の一つのみ。制球もまとまっていた。両軍無得点の七回先頭・栗原に