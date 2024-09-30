タレント山田邦子（64）が9月30日、自身のYoutubeチャンネル「山田邦子クニチャンネル」を更新。たけし軍団の面々とトークする中で、ビートたけしのことを好きすぎて、会うと泣き出す人気女優の話題が出た。今回の動画では、芸能事務所TAP（旧オフィス北野）代表のタレントつまみ枝豆や松尾伴内、ラッシャー板前らたけし軍団メンバーとトランプ対決などをして楽しんだ。軍団らとのかつての飲み会などでの思い出話で盛り上がる中