GLIM SPANKYが11月27日、メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』をリリースする。同ベスト盤のジャケット画像などアートワークが公開となった。◆GLIM SPANKY 画像これに加えて、完全数量限定による10周年記念限定盤の“豪華LPサイズスペシャルBOX”の展開図も公開。さらに店舗別購入特典の絵柄も公開されている。なお、10周年記念限定盤に付いてくる“10周年記念オリジナルヴィンテージ加工Tシャツ(