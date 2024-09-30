「阪神０−２ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）今季限りで現役を引退する秋山拓巳投手が試合後、マウンド付近で仲間に胴上げされ、５度、宙を舞った。場内からは「秋山！秋山！」とコールが響いた。この日はレギュラーシーズンの本拠地最終戦で、試合後に岡田監督やコーチ、選手が内野のグラウンドに一列に整列。場内に「クライマックスシリーズでは日本シリーズ進出を目指し、チーム一丸となって頑張ります。皆さま、本当に