女優の黒木華が30日、都内で行われた映画『アイミタガイ』完成披露試写会に共演の中村蒼、藤間爽子、近藤華、白鳥玉季、草野翔吾監督と共に出席。映画主題歌に挑戦したエピソードを明かした。【写真】手でハートを作るかわいい黒木華本作は、中條ていによる同名小説を映画化。実力派俳優が集結し、人間ドラマのアンサンブルを奏でる。黒木は「1年以上前に撮ったこの作品が、やっとこうしてみなさんにお届けできることができ