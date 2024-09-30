【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ＤｅＮＡ・ジャクソン―広島・森翔平（１８時・横浜）【パ・リーグ】◆楽天・岸孝之―ロッテ・佐々木朗希（１８時・楽天モバイル）◆西武・今井達也―日本ハム・バーヘイゲン（１８時・ベルーナドーム）◆ソフトバンク・前田悠伍―オリックス・田嶋大樹（１８時・みずほＰａｙＰａｙ）