◆パ・リーグソフトバンク１―０オリックス（３０日・みずほペイペイドーム福岡）オリックスが、１リーグ時代の１９４２年に並ぶ球団ワースト２４度目の完封負けを喫した。すでに５位が確定しており、注目はタイトル争い。自軍のエース・宮城に最優秀防御率の可能性があり、試合前から「早い回から１点でも多く取ろう」と野手は援護に燃えていた。しかし、モイネロの前に５回まで無得点。太田、森の１、２番はそれぞれ２安打