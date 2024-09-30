今年３月末で「ＳｅｘｙＺｏｎｅ」（現・ｔｉｍｅｌｅｓｚ）を卒業し、ソロ活動をスタートさせた中島健人が３０日放送のＴＢＳ系「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」に生出演した。番組冒頭、ＭＣの江藤愛アナウンサーに「話題のプロジェクトの楽曲、テレビ初披露ですね？」と聞かれると「そうなんですよ。本日、ＨＩＴＯＧＯＴＯという名前で歌います」とニッコリの中島。その言葉通り、この日は歌唱・作詞で参加する音楽プ