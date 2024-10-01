ＤｅＮＡが零封勝ちで３連敗を免れた。ともに無得点で迎えた六回に代打宮崎の２ランで均衡を破った。吉野は６回を無安打に抑えて３勝目。森原が２８セーブ目。阪神は打線が八回まで無安打と沈黙。九回の好機も生かせなかった。