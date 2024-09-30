【ソウル聯合ニュース】アジア太平洋地域の国・地域でマネーロンダリング（資金洗浄）の防止やテロ資金供与対策を進める「アジア太平洋マネーロンダリング対策グループ」（ＡＰＧ）の第２６回総会が２４日（現地時間）にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）アブダビで開催され、北朝鮮のオブザーバー資格を剥奪することが全会一致で決まった。韓国外交部が３０日、伝えた。１９９７年に設立されたＡＰＧは韓国をはじめ、米国、日本、中国