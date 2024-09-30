「阪神０−２ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）ＤｅＮＡは投手陣の好投で阪神を下し、この日試合のなかった４位・広島とのゲーム差を「２」に広げた。先発の２年目右腕・吉野が、力のある直球と武器のフォークボールを軸に、６回無安打無失点、６奪三振。七回以降、２番手・伊勢ら救援陣も好リリーフした。打線は六回、１死一塁から、代打・宮崎が先制２ラン。阪神先発の青柳との相性も加味し、この日はベンチスタートだっ