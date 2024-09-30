「明治ほほえみ 800g／2缶パック」明治は、日本の乳児用・幼児用ミルク市場でそれぞれNo.1（インテージSRI＋（スーパーマーケット・コンビニエンスストア・ドラッグストア・ホームセンター・ベビー専門店）2017年4月〜2023年4月 累計販売額）の「明治ほほえみ」「明治ステップ」ブランドから、「明治ほほえみ／明治ステップ 800g」「明治ほほえみ／明治ステップ 2缶パック」を、容量はそのままに、環境に配慮した形状、包材へリニ