「大きな大きな焼きおにぎり 名古屋八丁味噌味」ニッスイは、家庭用冷凍食品「大きな大きな焼きおにぎり」の発売35周年を記念して、限定商品「大きな大きな焼きおにぎり 名古屋八丁味噌（味噌の「噌」は「口＋曽」が正しい表記となる）味」を10月1日から数量限定で発売する。「同 九州甘口しょうゆ味」「同 関西だししょうゆ味」に続く第3弾となる。同品は、愛知県発祥の長期間熟成させた豆味噌「八丁味噌」を使用した焼きおにぎり