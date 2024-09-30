名古屋市中区栄の繁華街で、ホストクラブ を無許可で営業した疑いで、実質的経営者とみられる男ら4人が逮捕されました。中区栄3丁目のホストクラブ「AXIZ(アクシズ)」の実質的経営者とみられる長谷川淳容疑者(46)ら男3人は、今年7月までに、風俗営業の許可なく男性従業員に客の接待をさせた疑いで逮捕されました。また警察は、風俗営業の許可を受けた店長・鈴木秀威容疑者(38)が、長谷川容疑者らに違法な名義貸しをしていた