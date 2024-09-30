森永乳業は10月6日までの期間、人類 対 AIによる「クラフトバジルフレッシュモッツァレラ」を使ったアレンジレシピ対決の第2弾「月島 VS AI バジルモッツァレラもんじゃ対決」を開催。AI考案のオリジナルもんじゃ「牛すじ月見AIもんじゃ」と各代表店舗が考案したオリジナルもんじゃのハーフ&ハーフセットを月島もんじゃ街の11店舗で販売し、一般投票で勝者を決定する。9月26日には月島社会教育会館で「月島もんじゃ大将 VS AI