西酒造(鹿児島県日置市)は、数量限定となる「御岳 THE FIRST EDITION BOURBON BARRELS」の抽選販売の申し込み受付を、10月1日の11時よりTHE ONTAKE DISTILLERY WEBにて開始する。御岳 THE FIRST EDITION BOURBON BARRELS「御岳 THE FIRST EDITION BOURBON BARRELS」は、西酒造が運営する御岳蒸留所で製造したシングルモルト第2弾。その特徴は、厳選した樽を使用している点にある。アメリカ・ケンタッキー州バーボン郡で製造される