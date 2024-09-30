◇プロ野球パ・リーグ ロッテ2-1楽天(30日、楽天モバイルパーク)3位・ロッテが4位・楽天に直接対決で勝利し、クライマックスシリーズ（CS）進出へ王手をかけました。試合前の時点でゲーム差は『3』、CS進出最後の1枠を争う3位・ロッテと4位・楽天の勝負の一戦は、5回までロッテの先発・種市篤暉投手と楽天先発・早川隆久投手がいずれも0点に抑え、両者譲らぬ投手戦になります。均衡が破れたのは7回、1アウトからポランコ選手が初球