『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・村田亘さん「FOOTBALL TODAY KANAZAWA」・佐藤功(進行)「横浜本牧フットボールマニアックス」の2名が集合し『ツエーゲン金沢、夏の大型補強も苦戦の理由とは？』などについて語る動画となります◯関連LIVE・独走の大宮、追走の金沢、一年でJ2昇格の条件とは？【J3番記者座談会LIVE】