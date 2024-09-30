靴に取り付けた視覚障害者を目的地に誘導するナビゲーション機器「あしらせ」ホンダの新事業創出プログラムで同社の技術者が設立したベンチャー企業「Ashirase（あしらせ）」は30日、靴に取り付けて視覚障害者を目的地に誘導するナビゲーション機器を10月1日に発売すると発表した。スマートフォンのアプリで目的地を設定すると、歩行状況に合わせて足の甲や側面の部分が振動。その位置やテンポで直進や右左折を指示する。商品