将棋の第72期王座戦5番勝負を制して初防衛を果たし、大盤解説会場であいさつする藤井聡太王座＝30日夜、京都市将棋の第72期王座戦5番勝負第3局は30日、京都市で指され、後手の藤井聡太王座（22）＝竜王・名人・王位・棋王・王将・棋聖との七冠＝が156手で挑戦者の永瀬拓矢九段（32）を破り、対戦成績3勝0敗で初防衛を果たした。通算タイトル獲得数は歴代6位の25期とした。藤井王座は昨年の王座戦5番勝負で永瀬九段に3勝1敗で勝