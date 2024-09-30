「阪神０−２ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）阪神はＤｅＮＡに継投によるノーヒットノーランは免れたが、わずか２安打で零敗を喫した。打線は先発の吉野に六回まで３四死球や失策での出塁はあったが、無安打。相手投手が七回以降は継投に入り、九回先頭の近本と３番のがようやく左前打を放った。先発の青柳は３回５安打無失点。２番手の村上は六回１死一塁から宮崎にポール際へのファウルの後、打ち直しの先制２ランを浴