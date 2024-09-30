俳優の志尊淳（２９）が３０日、京都・京セラ美術館本館で行われた「ＧＵＣＣＩＣＯＳＭＯＳＡＮＥＸＰＬＯＲＡＴＩＯＮＯＦＨＥＲＩＴＡＧＥグッチ日本上陸６０周年記念展」（１０月１日〜１２月１日）のフォトコールに出演した。志尊は同展示会の「グッチグローバル・ブランドアンバサダー」を務める。この日は、濃い赤色がベースのスーツを着こなして登場。「（グッチロッソ）アンコーラって色を結構、推