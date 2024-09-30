男を取り押さえた場面を再現する梁さん＝鶴見署コンビニで発生した強盗傷害事件で容疑者の男の逮捕に協力したとして、神奈川県警鶴見署は３０日、横浜市鶴見区に住む会社員梁（りょう）果琳さん（２３）に感謝状を贈呈した。事件当時、客として現場に居合わせた梁さんが腕をかまれながらも男を確保した。 署によると、梁さんは１６日午後７時５５分ごろ、同区尻手３丁目のコンビニで、缶ビール６本の代金を支払わずに店外