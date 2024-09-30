ルートインBCリーグの信濃グランセローズが29日、独立リーグ日本一を決める戦いで栃木を9対0で下し、悲願の頂点に立ちました。そもそも独立リーグというのは？独立リーグもプロ野球の一つでグランセローズが所属するルートインBCリーグを含めて全国に5つのリーグがあり30のチームが加盟しています。多くの選手がNPBと呼ばれるプロ野球12球団への入団を目指して