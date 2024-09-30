9回ロッテ2死二、三塁、佐藤が中前に勝ち越し打を放つ＝楽天モバイルパークロッテが競り勝って3連勝。七回にポランコのソロ本塁打で先制し、追い付かれた直後の九回に佐藤の適時打で勝ち越した。4番手で1回1失点の菊地がプロ初勝利。楽天は4連敗。打線が好機を生かせず、九回は則本が打たれた。