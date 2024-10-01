ロッテが３連勝。七回にポランコが先制ソロ。八回に追い付かれたが、九回に佐藤が勝ち越し打を放った。種市は５回無失点で、４番手の菊地がプロ初勝利。益田は２５セーブ目。楽天は４連敗。好機を生かし切れず、則本が痛打を浴びた。