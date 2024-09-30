将棋の第72期王座戦五番勝負第3局が9月30日、京都市の「ウェスティン都ホテル京都」で行われ、藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、22）が挑戦者の永瀬拓矢九段（32）に156手で勝利。シリーズ成績3勝0敗で初防衛を達成し、通算タイトル獲得数を25期に伸ばした。【映像】藤井聡太王座、大逆転の瞬間前人未踏の全八冠独占から約1年。藤井王座にとって偉業達成の地「ウェスティン都ホテル京都」は、タイトルホルダ