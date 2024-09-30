将棋の藤井聡太王座（22）=名人、竜王、王位、棋王、王将、棋聖と合わせ七冠=に永瀬拓矢九段（32）が挑んだ第72期王座戦五番勝負（日本経済新聞社主催）の第3局が30日、京都市東山区の「ウェスティン都ホテル京都」で指され、後手番の藤井王座が156手で勝ち、シリーズ成績3勝0敗で王座のタイトルの初防衛を決めた。初防衛し、感想戦を指す藤井聡太王座=2024年9月30日午後9時24分、京都市東山区、樫山晃生撮影第3局は両者得意の