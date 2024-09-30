タレント山田邦子（64）が9月30日、自身のYoutubeチャンネル「山田邦子クニチャンネル」を更新。自身を口説いたことがある芸人の実名を”暴露”した。今回の動画では、芸能事務所TAP（旧オフィス北野）代表のタレントつまみ枝豆や松尾伴内、ラッシャー板前らたけし軍団の面々とトランプ対決などをして盛り上がった。さまざまなトークをする中で、山田は「三又って図々しいよね」と、TAP所属の芸人三又又三の名を切り出した。そし