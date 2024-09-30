21:00 ドイツ消費者物価指数（速報）（9月） 予想N/A前回-0.1%（前月比) 予想N/A前回1.9%（前年比) 予想N/A前回-0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 予想N/A前回2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比) 南アフリカ貿易収支（8月） 予想N/A前回176.0億ランド 21:50 ボウマンFRB理事、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり） 22:00 ラガルドEC