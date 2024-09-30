消費者物価指数（速報）（9月）21:00 結果0.0% 予想N/A前回-0.1%（前月比) 結果1.6% 予想N/A前回1.9%（前年比) 結果-0.1% 予想N/A前回-0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果1.8% 予想N/A前回2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)