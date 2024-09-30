日向坂46の冠番組『日向坂で会いましょう』（テレビ東京／毎週日曜25時20分）が29日に放送。番組の中で、“とんでもないハプニング”が起きた。【写真】ずっと口パクパクしちゃってた藤嶌果歩（写真右から2番目）この日の番組では、「ゲラメン極限バトル！ザ・ゲラモネア後半戦」を放送。グループの“ゲラメン”を鍛えるべく、東軍と西軍に分かれたメンバーが丹生明里、濱岸ひより、正源司陽子の“ゲラ3”を相手に渾身の芸を繰