◇セ・リーグDeNA2ー0阪神（2024年9月30日甲子園）DeNAは球団史上初＆プロ野球史上6度目となる「継投ノーヒットノーラン」を惜しくも逃したものの、2―0完封勝利。2年目右腕の吉野光樹投手（26）が先発し、6回まで無安打無得点の快投で3勝目を挙げた。チームは試合のなかった広島とのゲーム差を2に広げた。打線は2回、戸柱と京田の安打で1死一、二塁とチャンスをつくるが、森が二ゴロ併殺打に倒れ無得点。3回にも梶原、