「楽天１−２ロッテ」（３０日、楽天モバイルパーク）ロッテは３連勝。佐藤が勝ち越し適時打を放ち、決勝打とした。４位・楽天との直接対決を制し、４ゲーム差とした。打線は今季３戦３敗の楽天先発・早川の前に抑え込まれ、五回まで得点圏に立てなかった。だが、０−０の七回。１死からポランコが真ん中への直球を完璧に捉え右翼席への先制ソロに。均衡を破った。八回に同点とされたが、九回だ。１死から荻野が中前打を放