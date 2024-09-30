浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組んで6つの格付けチェックを受ける元祖格付けバラエティー『芸能人格付けチェック』。10月1日（火）に放送される同番組の“秋の3時間スペシャル”では、「なんで呼ばれないのかとずっと思ってました」という菜々緒や、「やっとこの日が来た」と嬉しそうな井浦新ら13名が初参戦。また、同じく初登場の城田優は、冒頭から“驚きの宣言”をして浜田を驚かせる。宣言が飛び出したのは、最