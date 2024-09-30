■台風１７号（チェービー） 【写真を見る】ダブル台風の今後は台風18号は最大風速70メートルに…沖縄地方に接近台風17号は太平洋側を通過か進路と勢力を詳しく 台風第１７号は、父島の北西約２１０キロを１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。 台風第１７号は、３０日１８時には父島の北西約２１０キロの北緯２８度３０分、東経１４０度５０分にあって、１時間におよそ３０キロの速さで