コルグ／KID（KORG Import Division）は、英Blackstarのギターアンプ「ST.JAMES Jared James Nichols Model」の販売を開始した。希望小売価格はヘッドの「ST.JAMES JJN50H」が236,500円、キャビネットの「ST.JAMES JJN 212VOC」は148,500円。ジャレッド・ジェームズ・ニコルズのシグネイチャーアンプ「ST.JAMES JJN50H」＋「ST.JAMES JJN 212VOC」「ST.JAMES Jared James Nichols Model」は、Blackstarとアメリカのブルー