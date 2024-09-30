?アリッサ?の愛称で親しまれている女優でモデルの坂巻有紗（２４）が３０日、埼玉・所沢市役所で所沢市観光大使就任式に出席した。坂巻は昨年「仮面ライダーガッチャード」に出演したほか、先月には初写真集「私を見て…」も発売するなど多方面で活躍中だ。所沢市観光大使は現在、お笑いコンビ「オードリー」の春日俊彰をはじめ、個人３人と２グループが活動しているが、女性個人として就任するのは坂巻が初めて。しかも誕生日の