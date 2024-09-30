【モデルプレス＝2024/09/30】TBSでは、10月7日よる6時30分より『CDTVライブ！ライブ！』を2時間半にわたって生放送（※6：30〜7：00までは一部地域を除く）。このたび、番組を彩るアーティストと披露する楽曲が発表された。【写真】Aぇ! group、ツアーで初披露楽曲のライブ映像解禁◆「CDTV」VTuberが初登場今回、本番組にVTuberが初登場。 人気VTuberグループ「ホロライブ」に所属し、バーチャル界を代表する歌姫として知られる