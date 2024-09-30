ボートレース江戸川の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１４戦」は３０日、予選３日目が行われた。上原崚（２９＝東京）は３日目４Ｒ、３コースから内２艇をのみ込んでバック先頭に躍り出ると、そのまま１着でゴール。初日にはインから５着大敗と厳しい船出だったが、２日目以降は２、２、１着と立て直しに成功し、得点率１２位で予選最終日に臨む。相棒の２６号機は「初日はヤバかった。ペラを叩き変えてから全体的