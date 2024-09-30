杉良太郎（80）が30日、都内で「芸能活動60年・福祉活動65年感謝の宴」を行った。政財界の主な出席者は次の通り。▼衆議院議長額賀福志郎▼自由民主党元幹事長二階俊博▼前内閣総理大臣菅義偉▼衆議院議員森山裕▼公明党代表山口那津男▼国民民主党代表玉木雄一郎▼衆議院議員林幹雄▼衆議院議員野田聖子▼元衆議院議員武部勤▼日本労働組合総連合会会長芳野友子（敬称略）