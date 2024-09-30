「GoPro HERO」は公称86gの小型軽量カメラで、極小サイズながら4K・30fpsの動画を撮影できます。そんなGoPro HEROを借りられたので、まずは外観を徹底的にチェックして「GoPro HERO13 Black」とのサイズ比較も実施してみました。GoPro HERO (GoPro最小のアクションカメラ)https://gopro.com/ja/jp/shop/cameras/learn/hero/CHDHF-131-master.htmlGoPro HEROのパッケージはこんな感じ。箱の中にはGoPro HERO本体のほかにUSB Type-C